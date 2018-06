Aantal opvangplaatsen wordt gehalveerd 29 juni 2018

De regering heeft beslist om het aantal plaatsen in de Lokale Opvang Initiatieven (LOI) af te bouwen. Voor de gemeente Malle betekent dat, dat er nog maar 10 van de 20 opvangplaatsen overblijven. "Onze maximale capaciteit van 20 plaatsen werd slechts zelden bereikt. Het aantal werd tijdens de opvangcrisis in 2016 opgetrokken van 12 naar 20. Dat de diensten van Federaal Staatssecretaris Theo Francken hier nu op terug komen toont hun efficiëntie aan", zegt schepen en OCMW-voorzitter Wouter Patho (N-VA). "We zijn trots wat we hebben gedaan. Malle was in 2016 één van de eerste gemeenten die vrijwillig de capaciteit van opvangplaatsen verhoogde. Samen met vrijwilligers zijn we er in geslaagd om mensen uit verschillende oorlogsgebieden te ondersteunen in de eerste maanden van hun verblijf in ons land." (VTT)