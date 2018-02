Aanleg Ringweg start in 2021 INWONERS KUNNEN VANDAAG EERSTE VOORONTWERP BEKIJKEN TOON VERHEIJEN

22 februari 2018

02u49 0 Malle Als alles mee zit, gaat in 2021 de schop in de grond voor de langverwachte aanleg van de Ringweg rond Malle. Daarmee moeten de dorpskernen van Oost- en Westmalle gevrijwaard worden van zwaar doorgaand vrachtverkeer. In buurgemeente Zoersel starten de werken voor de randweg vermoedelijk een jaar eerder, in 2020. De inwoners van Malle kunnen vandaag het eerste voorontwerp gaan bekijken.

De vele dorpskernen in de Noorderkempen kreunen al decennia onder het toegenomen (vracht)verkeer en meer en meer slibben de dorpskernen dicht. De ring rond Oostmalle is één van de nieuwe links die deel uitmaakt van een nieuw vrachtroutenetwerk dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Oostmalle moet garanderen. Als de volledige ring er ligt, moet tachtig procent van het vrachtverkeer op de N14 via de nieuwe ring rijden. Want de nieuwe weg start ter hoogte van het kruispunt van De Schaaf en de Lierselei (N14 net voor 2Wheels) en komt dan uit op de Antwerpsesteenweg N12 ter hoogte van Maris Stella.





Onteigeningen

"Dat is de eerste fase waarmee we hopelijk tegen 2020-2021 kunnen starten", vertelt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Een tweede fase, na 2022, is die tussen de Antwerpsesteenweg (N12) en de Sint-Lenaartsebaan (N153) en daarna nog tussen de Sint-Lenaartsebaan en de Hoogstraatsebaan (N14). De aanleg is echt wel nodig, want tijdens de piekuren tussen 7 en 9 uur en 16 en 18 uur passeren er bijna 900 vrachtwagens."





Het Agentschap Wegen en Verkeer is nu klaar met een voorontwerp. Het nieuwe traject zal zo'n 2,1 kilometer lang zijn. Voor de aanleg moeten er heel wat gronden, enkele schuurtjes en twee leegstaande vakantiewoningen onteigend worden. Bewoonde huizen blijven gevrijwaard.





De nieuwe Ringweg wordt een tweevaksbaan van 6,6 meter breed. Ter hoogte van de woonwijk komen er over een lengte van één kilometer geluidsschermen van iets meer dan drie meter hoog. De geluidsschermen zouden worden bekleed met klimplanten en achter de geluidsschermen worden bomen en struiken voorzien voor het zicht. Ter hoogte van de aansluiting van de N12 maakt de weg een kleine knik naar het westen om een bomenrij te vrijwaren. Over een groot deel van het traject zijn vrijliggende fietspaden achter de geluidsschermen voorzien.





Drie kruispunten

De nieuwe Ringweg zal in totaal ook drie kruispunten krijgen die door verkeerslichten worden geregeld. Het kruispunt met de huidige Lierselei (N14), de toegang tot het bedrijventerrein en het kruispunt met de Antwerpsesteenweg (N12). Daarnaast wordt ook het kruispuntje met de Brekel aangepakt. Ter hoogte van de Brekel wordt een lichtenregeling voorzien die alleen groen geeft als er zich geen fietsers of voetgangers aanmelden. "Dit voorontwerp willen we nu toelichten aan de bevolking. Zij kunnen dan nog opmerkingen geven en pas daarna volgt er een definitief ontwerp. We vermoeden in de periode 2019-2020 de nodige vergunningen te kunnen aanvragen om dan in 2021 en 2022 naar uitvoering te gaan."





Raad van State

In het verlengde van de Ringweg rond Malle is er ook de ring rond Zoersel. Daar zullen de werken vermoedelijk al vroeger starten. Daar zal de ring twee keer een aansluiting krijgen op de N14, maar wordt ook de volledige dorpskern ontlast. Daar zijn onder meer ondertunnelingen voorzien aan de Herentalsebaan en de Salphensebaan.





Als alles vlot verloopt, verwacht AWV ten vroegste in 2020 te kunnen beginnen met de eigenlijke werken voor de aanleg van de ring. Er lopen nog wel juridische procedures bij de Raad van State voor de afschaffing van buurtwegen.





De plannen worden vandaag toegelicht in De Notelaar tussen 16 en 21 uur.