98,45% van bestuurders blaast negatief in 2017 01 juni 2018

02u53 0

In 2017 controleerde de Politiezone Voorkempen in totaal 35.798 bestuurders tijdens verschillende alcoholcontroles in onze regio. Maar liefst 98,45% van de chauffeurs legde een negatieve ademtest af.





Dat blijkt uit de veiligheidscijfers uit het jaarverslag van de politiezone Voorkempen. "De BOB-campagnes blijven duidelijk hangen bij het publiek. De overgrote meerderheid van de chauffeurs neemt niet langer plaats achter het stuur wanneer ze gedronken hebben. Dat kunnen we alleen maar toejuichen", besluit Harry Hendrickx.





Het aantal woninginbraken ligt merkelijk lager dan in de buurgemeenten. In 2017 waren er 72 inbraken terwijl er dat in Brecht 167 waren. Ook op het vlak van inbraken in voertuigen is er een daling. In 2015 waren dat nog 144 feiten en nu nog maar 87.





Het gemeentebestuur van Malle is tevreden met de veiligheidscijfers uit het jaarverslag. (VTT)