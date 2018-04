88 koppels strijden voor dansbeker 16 april 2018

02u43 1 Malle Het Provinciaal Vormingscentrum van Oostmalle werd gisteren omgetoverd tot een heuse danstempel. Zo'n 180 standard- en latindansers uit het hele land kwamen er strijden voor de 'Beker Danssport Vlaanderen'.

Liefst 88 koppels waren vanuit het hele land naar Oostmalle afgezakt om er deel te nemen aan de wedstrijd standard- en latindans. "Dit is een van de tien preselectiewedstrijden waarmee dansers zich kunnen kwalificeren voor de nationale wedstrijd", zegt Evi Janssen van Danssport Vlaanderen. "Dat Belgisch kampioenschap vindt plaats op 27 mei, eveneens in Oostmalle, en is de apotheose van het dansseizoen."





Het waren overigens niet alleen de wedstrijddansers die gisteren de show stalen. Naast de preselectiewedstrijd werd er ook een cursistenwedstrijd georganiseerd voor hobbydansers. Elke standard- en latindanser zonder wedstrijdervaring kon daar zijn kunsten demonstreren. Beginnelingen konden dan weer deelnemen aan workshops Engelse wals, quickstep, jive en chachacha. (BCOR)





