63-jarige Mallenaar overlijdt na val van ladder Sander Bral

18 februari 2019

17u06 0 Malle Een 63-jarige man uit Malle is overleden nadat hij maandag tijdens het snoeien van een boom van een ladder viel. De hulpdiensten snelden zich nog naar de Wijngaardstraat om het slachtoffer te redden maar alle hulp kwam te laat. De man overleed ter plekke.

In de Wijngaardstraat in Malle kende een ongeval maandagnamiddag een fatale afloop. Een 63-jarige man uit Malle gebruikte een ladder om bomen te snoeien in de straat. Wellicht verloor hij zijn evenwicht op de ladder en viel hij enkele meters naar beneden. “Het slachtoffer is helaas overleden”, bevestigt Evelyn Tiebos van de lokale politiezone Voorkempen. “Onze diensten kwamen ter plaatse maar konden geen verdachte zaken vaststellen. De locatie is intussen terug vrijgegeven en labo en parket moesten niet ter plaatse komen. Het gaat om een jammerlijk ongeval.”