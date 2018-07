4 keer op zoektocht met Vlieg 03 juli 2018

Kinderen kunnen tijdens de zomervakantie aan vier verschillende 'Vliegzoektochten' deelnemen. Je kan ze vinden in de bibliotheek van Oostmalle, die van Westmalle, Kasteel de Renesse en Toerisme Malle. De Vliegzoektochten zijn gratis, behalve die van kasteel de Renesse. Daar betaal je 2 euro. Meer info via Toerisme Malle of www.uitmetvlieg.be (VTT)