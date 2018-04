168 sollicitanten voor één job op school 27 april 2018

Niet minder dan 168 kandidaten hebben deze week deelgenomen aan het examen van 'administratief medewerker' voor de gemeentelijke basisschool De Horizon. Met bijna 170 kandidaten moest de personeelsdienst voor de organisatie van het schriftelijk examen zelfs uitwijken naar het provinciaal vormingscentrum. Ook in het verleden was dat al het geval bij verschillende vacatures. "We merken bij meer en meer vacatures een enorme belangstelling voor Malle als werkgever", zegt Mieke Vermeyen, schepen voor Personeel. "Voor elke vacature organiseren wij objectieve examens en werken we steevast samen met externe juryleden", voegt burgemeester Harry Hendrickx er aan toe. "Iedereen die bij ons solliciteert, krijgt een eerlijke kans." (VTT)