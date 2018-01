1.000 euro voor Huize Walden 02u27 0 Foto Jolien Thibaut

AXA bank reikt een cheque uit van 1.000 euro aan zorginstelling Huize Walden. De medewerkers van de bank organiseren maandelijks een netwerkdrink. Al vanaf het begin was de afspraak dat alle opbrengsten van die drink werden geschonken aan een goed doel. Toen ze de kaap van 1000 euro hadden bereikt, kon de zoektocht naar een goed doel beginnen. Dankzij een sociale teambuilding leerden de werknemers Huize Walden kennen. De keuze van hun goede doel was dus snel gemaakt. Huize Walden is zeer tevreden met de cheque. In de zorg kan je namelijk elke euro goed gebruiken.





(TJW)