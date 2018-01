'Wijk-Werkers' vervangen PWA'ers 27 januari 2018

03u33 0 Malle Verschillende gemeenten in de noordrand gaan samenwerken om het oude systeem van PWA te vervangen. Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) is sinds 1 januari vervangen door Wijk-Werken en in de noordrand wordt dat verder uitgewerkt door Selab.

De gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten en Wuustwezel gaan daarvoor een samenwerking aan. "Het enige verschil is dat mensen die vroeger eigenlijk hun hele leven in het PWA-stelsel konden blijven werken, dat nu nog maar maximaal voor een jaar kunnen", vertelt Niels de Kort, schepen in Brasschaat en voorzitter van Selab. Peter Mees, Greet Patho en schepen Sus Vissers van Wuustwezel sluiten daarbij aan. "Ze worden dan thuis tewerkgesteld of in niet-commerciële organisaties. De bedoeling is dat hun vaardigheden worden aangescherpt zodat ze daarna kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of naar een verdere opleiding."





Voor de gebruikers van de PWA-cheques verandert er nauwelijks iets. Ze betalen wel iets meer", (7,45 euro), maar de wijk-werkers kunnen nog altijd voor dezelfde (huishoudelijke) zaken ingezet worden. "We willen de mensen zo goed mogelijk mogelijk voorbereiden op een latere job klinkt het bij Selab. "Ze verdienen 4,10 euro per uur met een maximum van 60 uren per jaar." Taken die onder meer door de wijkwerkers worden uitgevoerd zijn kleine klusjes, gemachtigd opzichter en naschoolse opvang. (VTT)