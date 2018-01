"We bleven maar inladen" INBREKERS VERHOEVEN BILJARTS RISKEREN TOT 6 JAAR CEL JEF VAN NOOTEN

02u58 0 Foto RV Het artikel in deze krant dat na de diefstal verscheen. De schade was groot, maar de zaak bestaat nog altijd. Malle De inbrekers die in februari 2016 de firma Verhoeven Biljarts in Malle leeg roofden, dreigen tot 6 jaar achter de tralies te vliegen. De Nederlanders stalen toen voor meer dan 300.000 euro aan keuen en ander biljartmateriaal. "Die firma zal zeker failliet gaan", lachte spilfiguur Kenneth K. enkele dagen later tijdens een afgeluisterd telefoongesprek.

Vier mannen tussen 20 en 37 jaar uit het Nederlandse Tilburg stonden gisteren terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Ze worden verdacht van een reeks inbraken, ramkraken en een diefstal met geweld. De opvallendste inbraak waarvan ze verdacht worden, is ongetwijfeld de kraak bij de firma Verhoeven Biljarts op 18 februari 2016 in Malle. Met Johannes T. (49) uit Tilburg zat ook de vermeende opdrachtgever voor die inbraak mee op de beklaagdenbank. "Hij is in het bezit gevonden van dertig gestolen keuen", vertelt de advocaat van Verhoeven Biljarts. "Hij zegt dat hij er 3.000 euro voor heeft betaald, maar heeft daar geen betalingsbewijs van. En zelfs als dat waar zou zijn, moet hij geweten hebben dat er een reukje aan was. Want dan heeft hij de keuen gekocht aan een prijs die veel lager is dan de echte waarde van de goederen. En hij kent de echte waarde heel goed, want hij zit zelf in de biljartwereld."





Tornooi

Johannes T. werd uiteindelijk in oktober 2017 gearresteerd tijdens een biljarttornooi bij Biljart Express in Turnhout. "De uitbater van Biljart Express heeft verklaard dat T. keuen probeerde te verkopen aan verscheidene klanten. Wanneer die vroegen of ze toch niet afkomstig waren van de inbraak bij Verhoeven, antwoordde hij: 'dat maakt toch niet uit'", zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. "Na zijn arrestatie is er een huiszoeking uitgevoerd bij de man. Onder zijn matras werden tientallen keuen aangetroffen die afkomstig zijn van de diefstal bij Verhoeven. Hij was de opdrachtgever voor de inbraak. Een paar dagen voordien is hij zelf nog komen verkennen in de zaak."





De vermeende opdrachtgever liet de inbraak uitvoeren door enkele twintigers en dertigers die 'gespecialiseerd' waren in zo'n klusjes. De inbraak zou volgens het openbaar ministerie geleid zijn door Kenneth K. (27) uit Tilburg. "Samen met zijn kompanen heeft hij de deur van de winkel geforceerd. Uit de kluis werd 4.000 euro gestolen, maar ze stalen ook een duizendtal keuen voor meer dan 300.000 euro", vertelt aanklager Catherine Dederen. "Ook een nieuwe bestelwagen van de firma hebben ze gestolen. Om de buit mee te vervoeren. Door de opvallende bestickering konden ze die nadien niet meer gebruiken. Ze hebben het voertuig gedumpt in het kanaal in Tilburg."





Bestelwagen

Kenneth K. werd op dat moment al afgeluisterd in het kader van een Nederlands onderzoek. Daaruit is achteraf gebleken dat hij een kijkje kwam nemen toen de bestelwagen door de politie uit het water is gehaald, en dat hij tegen een vriend lacherig deed over de inbraak. "Het was vooraf niet de bedoeling dat we zoveel zouden stelen. Maar we bleven maar keuen inladen. De eigenaar zal zeker failliet gaan. Dit kan hij niet te boven komen."





De verdachten konden uiteindelijk worden opgespoord naar aanleiding van een ramkraak die ze enkele maanden voordien, op 11 november 2015, hadden gepleegd op een tabakswinkel in Baarle-Hertog. Onderzoek bracht aan het licht dat de auto waarmee de ramkrakers zich toen verplaatsten, toebehoorde aan de vriendin van Kenneth K. Toen de Belgische politie de Nederlandse collega's daarover contacteerden, bleek dat zij al lange tijd onderzoek naar K. voerden voor betrokkenheid bij ramkraken. Dankzij telefoongesprekken die binnen dat onderzoek werden afgeluisterd, kon een hele reeks feiten aan de beklaagden worden toegeschreven. Zo worden ze naast de inbraak bij Verhoeven Biljarts en de ramkraak in Baarle-Hertog onder meer ook verdacht van inbraken bij Auto-5 in Geel, een diefstal met geweld in een woning in Balen, en enkele inbraken in Limburg. "De processen-verbaal vanuit Nederland schetsen een algemeen beeld van hun werkwijze. Ze gingen zeer georganiseerd te werk, met uitgebreide voorverkenningen", zegt Catherine Dederen. "Ze gebruikten altijd bivakmutsen, handschoenen en donkere kledij. Ze waren bijna dagelijks bezig met het plannen of uitvoeren van de inbraken. Nadien doen ze telkens lacherig over het leed dat ze hebben aangericht bij de slachtoffers."





Status

Spilfiguur Kenneth K. (27) riskeert 6 jaar cel. Tegen zijn kompanen Flamur B. (22) en Angelo B. (30) werd een gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd. Cornelis J. (37) riskeert 3 jaar cel. Kopstuk Kenneth K. geeft enkele kleinere inbraken toe, maar ontkent onder meer zijn betrokkenheid voor de kraak bij Verhoeven Biljarts. "Er is geen enkel concreet element voor zijn betrokkenheid. De afgeluisterde gesprekken achteraf zijn geen bewijs. Hij bevindt zich in een bepaald milieu en heeft een status hoog te houden. Hij vertelde zaken om zich stoer voor te doen, maar dat was van horen zeggen toen hem de buit werd aangeboden. Hij was er zelf niet bij", zegt meester Roderic Heerman.





Het vonnis volgt over enkele weken.