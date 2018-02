"Tijd dat er na 24 jaar wat verandert" SCHEPEN VAN HAM START MET KRIS MINTJENS POLITIEKE BEWEGING TOON VERHEIJEN

10 februari 2018

02u53 4 Malle De inwoners in Malle krijgen er op 14 oktober een extra partij bij om op te stemmen. De door N-VA en DBM verguisde schepen Paul Van Ham richt samen met ondernemer Kris Mintjens een nieuwe politieke beweging op. "We willen er vooral voor zorgen dat na 24 jaar eindelijk een frisse wind door Malle waait."

Paul Van Ham stond tijdens de verkiezingen van 2012 op de derde plaats van de plaatselijke N-VA-lijst en geraakte meteen verkozen. In de zomer van 2017 besloot Van Ham uit de N-VA te stappen. Hij bleef wel schepen, maar het college heeft zijn bevoegdheden afgenomen. Van Ham heeft de politieke microbe evenwel te pakken en start nu samen met ondernemer Kris Mintjens een nieuwe politieke beweging op. "De krijtlijnen zijn duidelijk: we willen dat eindelijk de grens tussen Oostmalle en Westmalle ophoudt te bestaan én er moet na 24 jaar eindelijk eens een nieuwe wind gaan waaien", vertellen de twee ondernemers. Kris Mintjens is een landmeter en Paul Van Ham is zaakvoerder van Vanimco, gespecialiseerd in gifts en gadgets.





Doods

"Je moet 's avonds eens rondlopen in Oost- of Westmalle. Het is er vrij doods. De centrale pleinen zijn ook vrij troosteloos en eigenlijk echt wel aan vernieuwing toe. We zijn ook bezorgd. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het PPS-project Oostmalle een draak heeft gebaard (de bouw van 126 appartementen in het centrum in samenwerking met een privébedrijf, red.). Het baart ons zorgen dat de huidige burgemeester precies hetzelfde proces met dezelfde privépartners wil doorlopen voor bouwprojecten in Westmalle (Antwerpsesteenweg, Sint-Jozeflei, Marialei en Berckhovenstraat)."





Vernieuwing straten

Meer infrastructuurwerken zoals de heraanleg van de Sint-Jozeflei, Kasteellaan, Slachterijstraat en Oude Molenstraat zijn volgens Van Ham en Mintjens nodig. Moderne jeugd-, sport- en jeugdinfrastructuur heeft Malle ook vandoen, net zoals de ontwikkeling van extra industrie op de juiste plaats. Een vrijliggende fietsverbinding tussen Oostmalle en Westmalle is nog een strijdpunt van de nieuwe politieke beweging.





"Het zijn nog maar enkele werkpunten waarmee we nu aan de slag gaan, maar we willen een oproep doen aan de inwoners in héél Malle om ons te steunen en ideeën aan te brengen. Want uit de eerste reacties merken we echt wel dat er animo bestaat rond ons project. Dat er blijkbaar bij heel wat mensen het idee leeft dat er iets moet gaan veranderen."





Werknaam

Paul Van Ham lanceerde geruime tijd geleden al zijn beweging Malle 2018. "Al willen we Malle 2018 niet echt als naam van onze nieuwe beweging", vervolgt Paul. "Het is maar een werknaam. We willen nu vooral werk maken van nieuwe mensen, want die frisse wind is echt een van de speerpunten. Vooral ook mensen die nog geen lang politiek verleden hebben. We zijn er wel van overtuigd dat we snel de juiste mensen zullen vinden. Op een eerste bijeenkomst waren er al meteen wat personen die zich geëngageerd hebben. Wie de lijst gaat trekken en duwen, is nog niet bekend. Dat zullen we later wel uitmaken. Mallenaren die zich willen engageren bij de nieuwe beweging of die ideeën hebben voor hun gemeente, kunnen contact nemen via de Facebookpagina Malle 2018 of via malle2018.be.