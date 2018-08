"Pijn? Dat hebben zij elke dag" TIM STAPT DODENTOCHT OP KLOMPEN VOOR ZIEKE NEEFJES TOON VERHEIJEN

04 augustus 2018

02u26 0 Malle De 34-jarige klompenmaker Tim Van Goethem wil komend weekend de honderd kilometer van de Dodentocht in Bornem wandelen op zijn klompen. Niet zomaar, maar wel om geld in te zamelen voor zijn neefjes Xander en Seppe (9). De tweeling lijdt aan de spierziekte van Duchenne.

Tim Van Goethem lacht als we hem polsen over zijn plannen om de Dodentocht te wandelen op klompen. "Ik denk dat ik het wel zwaar ga krijgen, maar ik heb de motivatie om door te zetten", zegt Tim vastberaden. "Mijn neefjes hebben ook elke dag pijn. Speciaal eten, de kinesist, de vele onderzoeken, de therapie. Zij zullen me dus wel de kracht geven om door te gaan."





Xander en Seppe, een tweeling van negen jaar oud, hebben de ziekte van Duchenne, een zware spierziekte. "Met mijn tocht wil ik geld inzamelen voor het onderzoek naar de ziekte. De geneesmiddelen kunnen nog beter worden en daar wil ik aan mee helpen."





Tim richtte de Facebookpagina 'ik stap voor mijn helden' op. Daar is alles te vinden van het rekeningnummer om te sponsoren. Het staat iedereen vrij om te kiezen hoeveel hij of zij geeft per kilometer. Dat hij de tocht op klompen wil uitlopen, is om zijn verhaal extra kracht bij te zetten.





Géén blaren

"Ik heb ooit al eens van Westmalle naar Scherpenheuvel gestapt. Dat is zo'n 52 kilometer. Ik had géén blaren. Volgens mij komt het omdat klompen niet vochtig worden en je huid dus minder schuurt. Toen al had ik het idee: ooit wil ik de Dodentocht proberen. Het lijkt misschien een uitdaging, maar uiteindelijk draag ik bijna elke dag klompen. Ik heb ook al wel wat geoefend, maar uiteraard geen honderd kilometer. Ik ben eigenlijk meer bang van de hitte dan van de afstand."





Voorouders

De klompen waarmee Tim de Dodentocht zal lopen, zijn geen klompen van eigen makelij. "Ik ben nog maar vier jaar echt zelf met klompenmaken bezig", vertelt Tim. "Ik ben volop in de leer bij mijn leermeester Ronny Mondelaers uit Laakdal. Het is ook niet gemakkelijk. De technieken heb ik al wel onder de knie, maar nu moet ik echt nog letten dat ze ook ergonomisch goed zitten. Het blijft voor mij wel gewoon een hobby. Het is wel leuk dat ik ondertussen heb ontdekt dat mijn voorouders generaties lang klompenmaker zijn geweest! Mijn overgrootvader stierf echter toen mijn grootvader 7 jaar oud was. Hij heeft het dus nooit kunnen leren en toen is het gestopt. Maar ik wist het dus echt niet dat het in de familie zat!"





Tijdens de zomer is Tim overigens ook terug te vinden in Bokrijk waar hij donderdag en zondag aan de slag is als klompenmaker.