"Ik heb er alles voor over om Scotch terug te krijgen" MARINA ZOEKT AL DRIE WEKEN NAAR VERMISTE FRANSE BULLDOG TOON VERHEIJEN

23 februari 2018

02u45 0 Malle Marina Bogaerts is er het hart van in. Sinds begin februari is hun twee jaar oude Franse bulldog Scotch verdwenen. Er kwamen verscheidene tips binnen van mensen die hem nog gezien hadden, maar die bleken niet te kloppen. Er kwam zelfs een speurhond ter plaatse, maar die geraakte het spoor bijster. "We blijven hopen", zucht Marina Bogaerts van Chaud Pain. "Het was zo'n lief ding." De eigenaars van Scotch loven 500 euro uit voor de vinder of de gouden tip.

Honderden flyers, uren verkoopssites afgaan, uren zoeken. Maar de twee jaar oude Scotch, een Franse bulldog is nog altijd spoorloos. Toen Marina op 4 februari iets uit de auto wilde gaan halen, glipte Scotch mee door de deur aan de Antwerpsesteenweg en zette het op een lopen. "Toen we het merkten, zijn we direct gaan zoeken maar we vonden hem niet", vertelt Marina. "Al snel schakelden we ook lostdogzzz in, een vzw die met vrijwilligers over het hele land die direct in actie schieten als er iemand om hulp vraagt in verband met een hond die vermist is. Ze hebben honderden flyers gemaakt en rondgedragen."





Speurhond

Marina liet zelfs een speurhond ter plaatse komen.





"Die heeft het spoor van Scotch gevonden en gevolgd tot aan de Schaggelweg, maar daar stopte het plots. We vermoeden dus echt dat hij is meegenomen door iemand", gaat Marina verder. "We hebben ook verschillende tips binnengekregen dat hij naast een man liep in Zoersel in de Bloemenwijk. Maar dat kunnen natuurlijk ook allemaal hondjes geweest zijn die erg op Scotch geleken. Afgelopen week kregen we zo ook een telefoon. We gingen onmiddellijk kijken. Het bleek een totaal andere kleur te zijn. Dan word je wel weer even moedeloos, want je blijft hopen he. Ik weet dat we er al heel veel uren in hebben gestoken, maar Scotch was een beetje onze lieveling. Onze dochter had hem voor haar achttiende verjaardag gekregen. Dat maakte hem ook een beetje speciaal."





Beloning

Marina blijft nog altijd hopen dat er eerstdaags ergens een gouden tip opduikt. "We hebben echt alles al geprobeerd: dierenasielen, dierenartsen, websites, verkopers, delen op sociale media. We blijven volhouden. Voor de gouden tip die Scotch veilig bij ons brengt wacht een beloning van 500 euro." De beschrijving: Scotch is een Franse bulldog (mannetje) van twee jaar oud. Hij is zwart gestroomd met fijne lichtbruine vlekjes en ongeveer 30 centimeter hoog met grote witte vlek op borst.