“Dankzij Martine is Samia gered” Ouders zijn onthaalmoeder dankbaar voor snelle reactie Redactie

11 november 2018

Een kindje dat dreigt het bewustzijn te verliezen. Het is de nachtmerrie voor elke onthaalmoeder. Martine Gers deed met de zieke Samia wat een professioneel opgeleide onthaalmoeder hoort te doen: niet panikeren en 112 bellen. Samia kwam net op tijd in het ziekenhuis aan. De mama van Samia kan het niet genoeg herhalen: “Martine is de beste.”

“Ik had geen vijf minuten langer moeten wachten of ik had op een andere manier in de krant gestaan”, zegt onthaalmoeder Martine Gers uit Westmalle. Zij beschouwt haar tussenkomst van vorige donderdag niet als een heldendaad. Onthaalmoeders zijn opgeleid om niet in paniek te raken als een kindje onwel wordt.

Martine: “Maar toch, toen de hulpdiensten vertrokken waren, ben ik toch gaan zitten om te bekomen.

De kleine Samia, 6 maanden oud, was maandag bij onthaalmoeder Martine niet in beste doen. Het kindje hoestte en weende veel. De ouders kregen de raad langs de dokter te gaan. Samia kreeg medicatie. Dinsdag en woensdag was Samia beter en rustiger.

Martine: “Donderdagmiddag kwam Samia voor een half dagje naar mij. ‘s Morgens had zij een beetje koorts gehad maar tegen de middag leek alles in orde. Er waren zes andere kindjes. De mama moest gaan werken en had geen andere opvang. Ik kon haar altijd bellen.”

Samia mocht een middagdutje doen in de speelkamer, in plaats van in de slaapkamer op de eerste verdieping. Zo kon Martine haar beter in de gaten houden. Na een uurtje begon het kindje zwaar te ademen en maakte ongecontroleerde bewegingen. Ik nam haar temperatuur: 38°. Terwijl ik Samia vastnam, draaiden haar oogjes weg. Zij dreigde het bewustzijn te verliezen. Geen seconde heb ik geaarzeld om de hulpdiensten 112 te bellen. Vijf minuten later stond er een ambulance voor mijn deur. De ambulanciers hebben mij bedankt om zo snel te reageren.”

De mama van Samia, Yana Yassmin Bimouhen, was net op tijd om haar dochtertje te begeleiden in de ambulance.

Mama Yana: “Ik moest van de ambulanciers blijven praten tegen Samia zodat zij niet zou flauwvallen. Ik was zo bang dat zij zou doodgaan. Die rit naar het Sint-Jozefziekenhuis in Malle was verschrikkelijk. Dankzij Martine en de dokters is Samia gered geworden. Ik ben hen zo dankbaar. Martine is de beste onthaalmoeder die er is. Dat wist ik eigenlijk al, want ook mijn oudste docher van 4 jaar is door haar opgevangen.

Samia moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voor onderzoek van de hersenen en controles op epilepsie.