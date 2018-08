"17.000 vliegtuigliefhebbers verwacht" AERO PARA CLUB DER KEMPEN HAALT EXCLUSIEVE TOESTELLEN NAAR FLY IN TOON VERHEIJEN

17 augustus 2018

02u40 0 Malle De Aero Para Club der Kempen op het vliegveld van Malle mikt dit weekend op zo'n 17.000 toeschouwers voor de zestiende editie van hun Fly In. Er komen enkele exclusieve toestellen om te bezichtigen en ook de oldtimershow met auto's belooft met meer dan vierhonderd deelnemers de moeite. Het evenement blijft nog altijd gratis.

De eerste editie van de Fly In in Malle zestien jaar geleden, was al meteen een voltreffer en daarna is het alleen nog maar gegroeid. Vorig jaar waren er naar schatting zo'n 15.000 bezoekers. "Op een bepaald moment stond er zelfs een file van drie kilometer wagens die stonden aan te schuiven om te kunnen komen kijken", zegt Pascal Kempenaers van de Aero Para Club der Kempen. "Onze parking is nu groter want met dit ideale weer denken we toch aan zeker zo'n 17.000 bezoekers te geraken. En dan kunnen we nog groeien, want we horen vaak dat er mensen zijn die niet weten dat er hier een vliegveld is. Niet iedereen weet dat je hier altijd op het domein welkom bent. We hebben een cafetaria waar iedereen iets mag komen drinken. We zijn geen eliteclub."





Pilatus PC12

De bezoekers die zaterdag of zondag langskomen op het vliegveld van Malle, zullen in elk geval de ogen de kost kunnen geven. "We hebben een aantal exclusieve vliegtuigen naar hier kunnen halen", vertelt Kempenaers. "Zo zullen er drie Pilatus PC12-vliegtuigen te bewonderen zijn. Dat zijn drie superdeluxe vliegtuigen voor acht personen. Zo zullen er drie naast elkaar staan te blinken. We hebben ook enkele 'warbirds' zoals de enige echte Spitfire, de Mustang P51, een T28 of een Staggerwing."





Chirocopter

Uiteraard kunnen de bezoekers ook een rondvluchtje kopen op een van de deelnemende vliegtuigen en helikopters. Speciaal is ook de demovlucht van de Chirocopter. "Dat is een klein tweepersoons helikoptertje die achteraan open is", vertelt Pascal. "Het is een toestel dat populairder aan het worden is. We willen het publiek laten zien wat het allemaal kan. We hebben ook weer een samenwerking met Make-a-Wish voor een jongen van 10 uit Beerse. Die krijgt een vluchtdoop samen met zijn familie en nadien mag hij nog meerijden met een oldtimer." Het oldtimergedeelte van de fly in, geen vliegtuigen maar auto's, groeit overigens ook ieder jaar. "We gaan meer dan vierhonderd deelnemers hebben. Hetzelfde geldt voor het kamp uit WOII met de reanactors. Dat stijgt ook ieder jaar. Deze keer gaan ze ook een 'echt' gevecht houden met blankmunitie." Uiteraard is er ook kinderanimatie met een springkasteel en enkele kermiskramen.