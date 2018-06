Zwemverbod in spaarbekkens 30 juni 2018

Er is opnieuw blauwalg waargenomen in het spaarbekken van Kleit bij Maldegem. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid en daardoor is er een strikt zwemverbod.





Door het warme weer van de afgelopen dagen duikt de blauwalg weer op in stilstaande wateren. Vorig jaar werden de spaarbekkens in Kleit al getroffen, en het water vertoont opnieuw de eerste tekenen. "We weten nog niet zeker of het om de schadelijke blauwalgbacterie gaat of niet, maar we nemen het zekere voor het onzekere", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "De provincie voert onderzoek uit, maar ondertussen vaardigen wij een strikt zwemverbod af. Zelfs pootje baden is al gevaarlijk. Zowel mens als dier moeten dus best uit de buurt van het water van de spaarbekkens blijven." Blauwalg vormt een drijvende, olieachtige laag op het wateroppervlak en is wat blauwgroen van kleur. Het water wordt troebel en zuurstofarm. Sommige soorten blauwalg produceren gifstoffen die voor mensen en dieren schadelijk kunnen zijn als ze ermee in aanraking komen of het water inslikken. De klachten bij mensen variëren van hoofdpijn, ernstige zwelling van de oogleden, irritatie van slijmvliezen, huidirritatie, misselijkheid, diarree tot koorts. Of het al dan niet de schadelijke versie is, wordt nog onderzocht.





(JSA)