Zwemmers even uit water gehaald na brand 31 maart 2018

Bezoekers van het Sint-Annazwembad in Maldegem zijn gisteren rond 17.40 uur even uit het water gehaald nadat een kleine brand ontstond. Een medewerker van het zwembad merkte op dat een elektrische installatie in de kleedruimte was beginnen roken. De medewerker verwijderde het paneel dat de installatie beschermt en kon de beginnende brand zelf blussen. De zwemmers werden intussen aangemaand om naar de cafetaria te gaan. De brandweer en politie kwamen ter plaatse om alles na te blussen en te controleren.





Even later ging alles weer zijn gewone gang in het zwembad.





(WSG)