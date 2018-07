Zwemkaartje voortaan te koop aan automaat 06 juli 2018

02u26 0 Maldegem Wie gaat zwemmen in Maldegem, kan zijn toegangsticket voortaan ook kopen aan een nieuwe automaat aan de ingang.

Deze zomermaanden blijft de kassa nog gewoon open, maar vanaf september worden de openingsuren zwaar teruggeschroefd. Kassierster Linda Cools is met pensioen, en haar collega Annie Van Kerschaever krijgt geen nieuwe collega.





"Omdat de kassa altijd open houden met één kassierster onmogelijk is, hebben we nu ook een kassakiosk", zegt Jeroen Calsijn van de sportdienst. "Wanneer de kassa niet open is, kan je hier met de bankkaart een zwemkaartje kopen. Wie kinderen wil laten zwemmen en liever geen bankkaart mee geeft, kan ook via de gemeentelijke website op voorhand een zwemticket kopen. Een online ticket is altijd zeven dagen geldig, dus je kan het ook op voorhand kopen."





Vanaf september zal de kassa enkel nog open zijn op de drukste momenten: dinsdagavond, woensdagnamiddag, zaterdag en zondag. In de vakantieperiodes wordt dat iets meer. Er staat in de ingang ook een automaat waar je badmutsen, zwembroeken en duikbrillen kan kopen. Om het online kassasysteem eenvoudig te houden, werd de prijs van een zwembeurt voor iedereen op 2,50 euro gebracht. "Een gewoon ticket wordt daarmee 20 eurocent goedkoper, maar jongeren en 55-plussers betalen iets meer", klinkt het nog.





Info: www.maldegem.be/kassakiosk. (JSA)