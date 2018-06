Zwembad krijgt kassakiosk 05 juni 2018

De bemande kassa van het zwembad van Maldegem wordt afgebouwd, en grotendeels vervangen door een automatische kassakiosk.





Vanaf volgende maand kan je een ticket voor een zwembeurt of een meerbeurtenkaart kopen via de automatische kassakiosk in het Sint-Annazwembad of via de gemeentelijke online webshop. Door de komst van deze extra verkooppunten, zal de bemande kassa vanaf 1 september minder vaak open zijn. In de kassakiosk kan je enkel betalen via Bancontact. "Je zal deze zomer nog steeds terechtkunnen aan de bemande kassa voor de aankoop van een dagticket of andere kaarten", zegt schepen Geert De Roo (CD&V). "Aan de bemande kassa is enkel cash betalen mogelijk. De bemande kassa zal tijdens de zomermaanden open blijven tijdens de openingsuren van het zwembad. Vanaf september is de bemande kassa minder vaak open."





Info: www.maldegem.be/kassakiosk. (JSA)