Zwaargewond na inhaalmanoeuvre 11 juni 2018

Een bestuurder van een wagen is zaterdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Koningin Astridlaan in Maldegem. Het ging rond 15 uur verkeerd toen een 43-jarige vrouw uit Aalter plots besliste om rechtsomkeer te maken. Net op dat moment wilde een achterligger haar inhalen. Het kwam tot een zware aanrijding waarbij de bestuurder die wilde inhalen met spoed naar het ziekenhuis moest. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. (JEW)