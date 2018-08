Zoutgehalte Leopoldkanaal moet omlaag 30 augustus 2018

De Vlaamse Waterweg neemt maatregelen om het zoutgehalte in het Leopoldkanaal zo snel mogelijk te verlagen.





Je kon in onze krant al lezen dat door een defect aan een van de uitwateringsschuiven in Heist er afgelopen weekend een grote hoeveelheid zout zeewater in het Leopoldkanaal lekte. "Door het verhoogde zoutgehalte zijn er een groot aantal vissen gestorven in het Leopoldkanaal", klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. "Deze dode vissen worden zo snel mogelijk opgeruimd. Naast het ruimen van de dode vissen wordt ook een technische ingreep uitgewerkt om zoet water van het Afleidingskanaal van de Leie over te hevelen naar het Leopoldkanaal. Dat gebeurt ter hoogte van Strobrugge in Maldegem. We werken samen met experten in waterkwaliteit, hydrologie en visbestand om verder een optimale strategie te bepalen voor het verlagen van het zoutgehalte in het kanaalwater." (JSA)