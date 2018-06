Zomeraanbod nog niet volzet 18 juni 2018

De vrijetijdsdiensten van Maldegem pakken deze zomer uit met een uitgebreid aanbod voor kinderen en tieners. Er zijn verschillende zomerkampen en sportkampen. Je kan ook terecht bij de speelpleinwerking in Adegem en Kleit, en er is de buitenschoolse kinderopvang. Je vindt de folder in de bibliotheek en bij de cultuurdienst. "Nog niet alle kampen zijn volzet, dus wie wil kan nog altijd inschrijven", zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V).





Info: www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd. (JSA)