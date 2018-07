Zomer start op tien speelpleinen 04 juli 2018

De speelpleinwerking van Maldegem is gestart. Honderden kinderen trekken elke dag naar de speelpleinen.





Alle speeltoestellen op de tien Maldegemse speelpleinen werden net voor de zomervakantie gekeurd. "In het kader van ons klimaatfonds krijgen alle speelpleinen en erkende jeugdverenigingen van ons deze zomer een energiezuinige koelkast", zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). "Iedereen mocht een gratis exemplaar uitkiezen. Ook nieuw dit jaar is het elektronisch inschrijvingssysteem en badgesysteem op de gemeentelijke speelterreinen. Het aanbod van de jeugd- en sportdienst werden op elkaar afgestemd, zodat kinderen gedurende de dag makkelijk kunnen doorschuiven." (JSA)