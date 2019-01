Zoekactie naar Jaak Perquy levert voorlopig niets op Bart Boterman en Mathias Mariën

12 januari 2019

18u29 12 Maldegem In Moerkerke bij Damme is afgelopen namiddag een zoekactie gehouden naar de vermiste Jaak Perquy uit Maldegem. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning.

De man is sinds afgelopen donderdag omstreeks 23 uur vermist. Op dat moment werd hij nog gezien in de buurt van zijn woning. Sindsdien is van hem niets meer vernomen. De politie van Maldegem vermoedt dat Jaak Perquy zich nog steeds in Maldegem of het naburige Moerkerke bevindt. Samen met de Cel Vermiste Personen speurden politiemensen afgelopen namiddag met behulp bootjes het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal af, beter bekend als de ‘Blinker en de Stinker’. Er was ook luchtsteun van de politiehelikopter RAGO. De zoekactie leverde echter niets op.

Jaak Perquy is ongeveer 1,90 meter lang, mager gebouwd, heeft een grijze baard en draagt een rechthoekige zwarte bril. Wie weet waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met het nummer 050/72.71.70 van politie Maldegem of het nummer 101.