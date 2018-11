ZitSta krijgt testcentrum in Maldegem Joeri Seymortier

15 november 2018

17u44 1 Maldegem Het bedrijf ZitSta opent een showroom in Maldegem. Je vindt het in de Krommeweg 24.

ZiSta verkoopt bureau’s waar je zowel kan aan zitten als staan. “Zitten is het nieuwe roken”, zeggen de zaakvoerders. “ZitSta.be wil daar iets aan doen. Mensen zitten vaak veel te lang achter hun computer. Aan een ZitSta-bureau kan je zitten, een tussenpositie aannemen waarbij je op een dynamische kruk zit en beweegt, of ook gewoon recht staan. Het veranderen van positie is goed voor je rug, voor de concentratie, voor de bloedsomloop en voor het extra verbranden van calorieën.”

Maldegem is vanaf nu een officieel testcentrum voor ZitSta. Je kan zo’n bureau dan ook een dag gratis testen. Je surft naar www.zitsta.be, en vult op het contactformulier in welke dag je waar wil testen. De bevestiging volgt dan per kerende e-mail. “Uiteraard zijn koffie en wifi ook gratis”, klinkt het nog.