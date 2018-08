Zestigplussers zorgen voor ervaring bij Open Vld 21 augustus 2018

Open Vld Maldegem schuift zes zestigplussers naar voor op zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober.

Verkiezingen draaien niet alleen rond vernieuwing en verjonging. Nadat Open Vld Maldegem eerder al zes nieuwkomers en negen jongeren lanceerde, worden nu ook de medioren en senioren niet vergeten. "Een op vier inwoners van Maldegem is zestig jaar of ouder", zegt lijsttrekker Bart Van Hulle.





Oudere inwoners

"Dat aantal neemt steeds toe, dus is de aanwezigheid van zes geëngageerde zestigplussers op onze lijst een absolute meerwaarde. Daarom zullen Mieke Van Meulebroeck-De Buck, Thea Van den Driessche-Maenhout en Wim Swyngedouw, die eerder al kandidaat waren tijdens vorige verkiezingen, de steun krijgen van nieuwkomers Carine Dhont, Raf Van Hulle en Hendrik De Bonte."





Wim Swyngedouw (62) is gemeenteraadslid en voorzitter van Open Vld Maldegem. Thea Van den Driessche-Maenhout (68) zat eerder al in de gemeenteraad en zetelt nu in het OCMW. Mieke Van Meulebroeck-De Buck (68) was onderwijzeres en was het eerste vrouwelijk lid van Rotary Maldegem.





Raf Van Hulle (69) is gepensioneerd winkeluitbater. Hendrik De Bonte (63) is mecanicien, maar gepensioneerd door invaliditeit. Carine Dhont (61) is huisvrouw en de vrouw van Franky Moens. (JSA)