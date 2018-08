Zes weken werken aan wegen 18 augustus 2018

Maldegem wordt de komende zes weken één grote bouwwerf. Vanaf maandag 20 augustus tot eind september zal een externe aannemer in opdracht van het gemeentebestuur onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren aan verschillende asfaltwegen in de gemeente.





Er wordt de komende weken gewerkt aan het asfalt in de Eibeystraat, tussen de Brezendedreef en de Oostdreef. In de Lindestraat, vanaf Urselweg tot woning 65. In de Helle vanaf de Pot- en Zuidhoutstraat tot aan de bocht voorbij huisnummer 14. Verder ook in de Torredreef en de Grote Nieuwhofdreef, in de Lijsterlaan tussen de N9 en de kruising met de Beke en tenslotte zal ook het asfalt hersteld worden in de Melingstraat, tussen de bocht aan huisnummer 1 en het kruispunt Stationsstraat. (JSA)