Yoren wint Oost-Vlaamse schrijfwedstrijd 03 mei 2018

Yoren Grimonprez uit Maldegem is uitgeroepen tot de grote winnaar van Junior Journalist Oost-Vlaanderen 2018, in de categorie tweede graad middelbaar. De leerling uit van het vierde jaar Latijn van de Couma in Maldegem haalde het van honderden andere deelnemers en kon de jury overtuigen met een puntgave stijl, een originele benadering van het thema vriendschap en een bijzonder originele en poëtische vorm. Hij haalde het met zijn verhaal 'Verdronken vriendschap'.





(JSA)