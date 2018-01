Wouter Beke komt zijn CD&V redden 29 januari 2018

02u35 0 Maldegem De CD&V van Maldegem kruipt recht na de politieke slagen van de voorbije week. Nationaal voorzitter Wouter Beke kwam de groep gisteren een hart onder de riem steken.

Met het nieuws dat huidig burgemeester Marleen Van den Bussche en schepen Geert De Roo met een eigen gemeentelijst starten, waren de voorbije dagen niet de leukste voor CD&V Maldegem. Maar de ploeg denkt vooruit en heeft gisteren al zestien van de 27 kandidaten voor haar lijst bekend gemaakt. Wouter Beke kwam de trouwe CD&V'ers steunen. "De huidige burgemeester kon nog kansen krijgen bij onze partij, maar zij keert ons de rug toe", zegt Wouter Beke. "Het is haar keuze om tegen de afspraken van het partijbestuur in, toch haar eigen gang te gaan. Wij hebben alle vertrouwen in Valerie Taeldeman als kandidaat-burgemeester. De situatie is en blijft jammer, want in dit verhaal wint niemand."





Grootste bord

Valerie Taeldeman kreeg bij de voorstelling een hartverwarmend applaus. "Er zijn nog nooit zoveel mensen naar ons nieuwjaarsontbijt gekomen en dat echt deugd. Zeker na het nieuws van de voorbije dagen", zegt Taeldeman. "Onze achterban is echt strijdvaardig. Mensen komen mij nu al zeggen dat ik het grootste bord dat ik heb, in hun tuin mag komen zetten. We kijken vanaf nu vooruit en blijven er in geloven."





De CD&V Maldegem stelde gisteren al zestien kandidaten voor. De schepenen Marten De Jaeger (41), Annelies Lammertyn (41) en Valerie Taeldeman (42) blijven de sterkhouders. Ook voormalig schepen Anneke Gobeyn (52) en gemeenteraadsvoorzitter Koenraad De Ceuninck (36) gaan weer mee.





Verder op de lijst: landbouwer Eric Cuelenaere (65), Ruben Damme (27), gemeenteraadslid Leandra Decuyper (27), oud-directeur van De Vierklaver Gaby Van Landschoot (65), Dieter Mus (40), Rebecca Derudder (53), OCMW-raadslid Lut D'Hondt (51), Veronique Dhoore (47), nieuwkomer Mariama Sylla (36) die in Guinee geboren werd, leerkracht Patrice Timmerman (40) en postman Alain Van Hoecke (54). (JSA)