Wisselmeerderheid nodig voor nieuw bedrijvenpark 24 februari 2018

02u51 0 Maldegem Maldegem heeft een wisselmeerderheid nodig gehad voor de uitbreiding van het bedrijvenpark. Groen ging op de rem staan.

Open Vld en N-VA moesten de meerderheidspartij CD&V redden om de uitbreiding van het industrieterrein er door te krijgen. Want andere meerderheidspartij Groen staat niet achter de uitbreiding. "Wij waren nooit voorstander van een uitbreiding van het bedrijvenpark, maar wilden onze coalitiepartner steunen als er bepaalde voorwaarden voldaan zouden worden", zegt schepen Erwin Goethals (Groen). "Wij eisen dat er geen extra zwaar verkeer door Adegem of op de N9 zou terecht komen. En we vragen dat de fietser een belangrijke plaats zou krijgen in dit verhaal. Er zou een vrachtwagensluis komen, zodat het vrachtverkeer allemaal naar de N44 moet en niet naar de N9. Maar dat is nu niet meer het geval, waardoor wij vrezen dat het veel drukker en onveiliger zal worden op die N9", aldus schepen Goethals.





Open Vld en N-VA zorgden er op de gemeenteraad voor dat het dossier toch goedgekeurd geraakte, ook al werden enkele aanpassingen gevraagd. "Voor de Maldegemse inwoners en ondernemers betekent het nieuwe bedrijventerrein werk in eigen omgeving, en potentieel voor onze ondernemers om uit te breiden", zegt Jason Van Landschoot (Open Vld). "Bovendien krijgen Adegemnaren een fietspad ver weg van de N9 om op een veilige manier Maldegem te bereiken. We hebben garanties dat we verder betrokken worden bij de uitwerking van het nieuw bedrijventerrein. We mogen economische groei niet tegengaan", zegt Van Landschoot. (JSA)