Winkeldiefstal in Euroshop 14 augustus 2018

Een man en een vrouw hebben dit weekend een diefstal gepleegd in de Euroshop, op de Koning Leopoldlaan in Maldegem. Het duo betrad de winkel zaterdagnamiddag en splitste zich op. De vrouw vulde een tas met materiaal uit de winkel en liep weg door de nooduitgang. Ze werd staande gehouden toen het alarm afging, maar kon ontkomen via een andere nooduitgang. De vrouw en man werden opgepikt door een lichte bestelwagen. De buit bedroeg zo'n 75 euro. De politie vraagt getuigen om zich te melden via 050/727170 of na de kantooruren via 101. "De dame is 1.72 meter groot, mager en heeft halflang bruin haar. Ze droeg een rode t-shirt", laat de politie weten. (OSG)