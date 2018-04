Willem (12) veilt truitjes bekende sporters voor goed doel 26 april 2018

02u48 0 Maldegem Willem Schoonacker (12) van basisschool De Papaver in Adegem veilt unieke sporttruitjes, ten voordele van het Kinderkankerfonds.

Tot 4 mei kan je bieden op vier truitjes van Maldegemse sporters. Het zijn de truitjes van voetballer Thibault De Smet, triatleet Miek Vyncke, keeper Miguel Van Damme en voetballer Nikola Storm. "Mijn papa kent heel veel sporters en zo is het idee gegroeid", vertelt Willem op de speelplaats van zijn school. "Hij heeft eens rondgevraagd en heeft vier exclusieve truitjes gekregen. Ik hoorde onlangs verhalen van kinderen die getroffen worden door kanker, en dat heeft mij heel erg geraakt. Ik wou iets doen, maar voor kinderen die het ongeluk hebben om ziek te worden, kan je jammer genoeg niet veel doen. Behalve dan het Kinderkankerfonds steunen. De opbrengst van de truitjes ga ik dan ook wegschenken. Hoeveel ik hiermee zal verdienen, weet ik niet. Maar ik hoop stiekem toch op meer dan 200 euro."





De school is alvast trots. "Schitterend dat kinderen van 12 jaar zo geëngageerd kunnen zijn", zegt directeur Annelies Lammertyn. "We roepen iedereen dan ook om een bod uit te brengen. Wie het hoogste bedrag geeft voor één van de truitjes, kan die dan op onze school komen ophalen."





Bieden kan op www.2dehands.be en zoeken op 'Kinderkankerfonds'. (JSA)