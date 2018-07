Wijnhandelaar maakt eigen topwijn 10 juli 2018

02u27 0

Wijnhandel Van den Bossche uit Maldegem lanceert een eigen wijn: Passione 2015.





De nieuwigheid is een zelf samengestelde Toscaanse wijn, die 16,80 euro per fles kost. De wijn is nergens anders te koop. "Vorig jaar hebben we op het domein Le Fonti in Toscane een druivenras leren kennen, dat voor ons nog onbekend was: Foglia Tonda", zegt Steven Herteleer. "Het was altijd onze droom om een eigen wijn te maken, en met een unieke druivensoort zou dat perfect zijn. We wilden voor een mengeling van druiven gaan, en zijn uiteindelijk uitgekomen op zestig procent Foglia Tonda, twintig procent Merlot, en nog eens twintig procent Cabernet Sauvignon. De wijn werd zes maanden op Franse eikenhouten vaten gelagerd." (JSA)