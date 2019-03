Wielertoerist (51) in levensgevaar na valpartij in Maldegem Jeffrey Dujardin

09 maart 2019

11u40 18 Maldegem Op het kruispunt van de Gentsesteenweg met Harlingerhof in Maldegem is zaterdagochtend rond 10 uur een ongeval gebeurd. Een dertigtal wielertoeristen uit West-Vlaanderen waren op weg toen het noodlot toesloeg. Een 51-jarige man uit Marke werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Eén van de wielrenners bleef met zijn wiel haken in de sporen aan de overweg en kwam zwaar ten val. Hij verloor onmiddellijk het bewustzijn en raakte zeer zwaargewond. Omwonenden kwamen de eerste hulp toedienen, ook de MUG kwam ter plekke. De man is richting het AZ Alma in Eeklo gebracht, hij verkeert nog altijd in levensgevaar. Al snel kwamen er reacties van verschillende bewoners, de overweg zou gekend zijn als een gevaarlijk traject om met de fiets te doen.