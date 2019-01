Wie heeft fiets op overschot voor Moldavische kinderen? Joeri Seymortier

10 januari 2019

10u43 0 Maldegem De vzw Meetjesland-Moldavië gaat op zoek naar tachtig fietsen, voor een school in de stad Ialoveni in Moldavië.

De vzw van Paul en Elena Goemaere uit Maldegem zet zich al jaren in voor de uitbouw van dorpjes en scholen in Moldavië. Er worden ook regelmatig uitwisselingen georganiseerd, met scholen uit Eeklo. “We gaan nu op zoek naar tachtig kleine en grote fietsen, die nog bruikbaar zijn”, zegt Paul Goemaere. “Heel wat kinderen in Moldavië hebben niet eens de mogelijkheid om een fiets te hebben. We zouden de fietsen ter beschikking willen stellen aan de school waar zo’n 500 kinderen en jongeren les volgen. Die zouden de fietsen dan kunnen gebruiken, om bijvoorbeeld in klasverband op uitstap te gaan. In de lessen sport worden ondertussen al de verkeersregels aangeleerd.”

Er wordt nu gezocht naar fietsen, en ook fietshelmen. De vzw zorgt zelf voor het transport. Wie een fiets wil schenken, kan contact opnemen via 0496/07.61.81 of via meetjesland-moldavia@telenet.be.