Westeindestraat afgesloten voor medische interventie 26 februari 2018

Twee auto's zijn vrijdagnamiddag gebotst in de Westeindestraat in Maldegem. Het ene voertuig reed richting Brugge, het andere kwam uit de Reesinghelaan. Er vielen geen gewonden. Een dag later moest de politie opnieuw ter plaatse komen in de Westeindestraat, voor een medische interventie dit keer. De straat was een tijdlang afgesloten, en zowel ambulance, brandweer als anonieme politievoertuigen waren aanwezig. Over de aard van de interventie van de hulpdiensten mag de politie niet communiceren, omdat het een incident in de privésfeer betreft. (OSG)