Werkstraf en celstraf met uitstel voor vader en zoon die dief vastbonden en in bos achterlieten Wouter Spillebeen

22 maart 2019

10u08 0 Maldegem De Maldegemse vader en zoon die een dakloze dief ontvoerden, vastbonden en achterlieten in het Drongengoedbos, kennen hun nieuwe straf. De vader kreeg tien maanden cel met uitstel en een effectieve boete van 400 euro, de zoon moet een werkstraf van 120 uur uitvoeren en 800 euro betalen.

Nadat de bestelwagen van de 26-jarige zoon gestolen werd, ging hij zelf op onderzoek uit. Hij lanceerde een oproep op facebook en vond uiteindelijk de man met de gestolen bastelwagen, maar zonder het werkmateriaal dat erin lag. Samen met zijn gepensioneerde vader besloot hij om de vermeende dief te confronteren.

De mannen trokken een kap over het hoofd van hun slachtoffer, bonden hem vast aan handen en voeten en namen hem in de bestelwagen mee naar het Drongengoedbos, waar ze dachten dat het werkmateriaal lag. Toen ze de buit niet terugvonden, bonden ze de vermeende dief vast aan een boom en lieten ze hem achter.

Mildere straffen

De vader en zoon werden eerst bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraffen van één en twee jaar, maar ze tekenden verzet aan. Bij het nieuwe proces toonden de twee mannen in de rechtbank bijzonder weinig berouw. Integendeel, de zoon verklaarde dat hij het erg vond dat hij nu mogelijk een straf kon krijgen. Van de rechter en het Openbaar Ministerie kregen ze de volle laag. “Oog om oog, tand om tand is niet van toepassing in onze maatschappij. Jullie denken boven de politie en het gerecht te staan?”, zei de rechter. “Naar de politie gaan, dat hadden jullie moeten doen. Nu ervaren jullie aan den lijve dat wij wel degelijk ingrijpen”, klonk het bij het Openbaar Ministerie.

Toch werden de twee beklaagden deze keer milder gestraft. De zoon kreeg een werkstraf van 120 uur en een boete van 1600 euro waarvan de helft met uitstel. De vader kreeg een celstraf van tien maanden met uitstel en een boete van 800 euro waarvan de helft met uitstel. Aan het slachtoffer moeten ze een morele schadevergoeding betalen van 750 euro en een materiële vergoeding van 100 euro.