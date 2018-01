Werkloosheid tien procent gedaald 02u57 0

De werkloosheid in Maldegem is het voorbije jaar met meer dan tien procent gedaald.





Vorige maand telde Maldegem 513 niet-werkende werkzoekenden. "Dat is een daling van 10,3 procent ten opzichte van november 2016", zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). "Die daling is groter dan de daling op Oost-Vlaams en op Vlaams niveau. In Oost-Vlaanderen waren er vorige maand 6,8 procent minder niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van vorig jaar. In Vlaanderen is dat 6,5 procent. Dat de vooruitgang in onze gemeente zich sterker manifesteert dan op Vlaams en Oost-Vlaams niveau, is mooi. De inspanningen van ondernemingen en bedrijven hebben resultaat."





Bij de werkzoekenden gaat het om 272 mannen en 241 vrouwen. Wat de verdeling per leeftijd betreft, zijn 91 niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar. 222 behoren tot de categorie 25 tot 50 jaar, en 200 werkzoekenden zijn 50 jaar of ouder. (JSA)