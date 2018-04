Wegverzakking in de Bogaardestraat 23 april 2018

Het wegdek is zaterdagnamiddag rond 15 uur plots ingezakt in de Bogaardestraat in Maldegem. Gemeentearbeiders kwamen ter plaatse om tijdelijke signalisatie te plaatsen en het wegdek te herstellen. De oorzaak van de verzakking is onbekend. (JEW)