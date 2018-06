Weggeefplein aan Oud Sint-Jozef 20 juni 2018

Het lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef van Maldegem pakt op vrijdag 22 juni uit met een 'weggeefplein'. "Er wordt niets gekocht of verkocht, geruild of geboden", zegt schepen Stefaan Standaert (Groen). "Breng oude spullen mee om gratis te geven, en neem gratis mee wat je kan gebruiken. Je hoeft niks in de plaats te leggen. Een weggeefplein is een soort markt, maar dan eentje waar je niets hoeft te betalen."





Van 13.45 tot 14 uur kan je je spulletjes op het plein aan het dienstencentrum komen leggen. Vanaf 14 uur tot 15.30 uur kan iedereen er terecht. Ondertussen zorgt Freddy Lippens voor een streepje muziek. Info: 050/40.39.22. (JSA)