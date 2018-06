Wandelzoektocht 23 juni 2018

Tot eind september kan je in Maldegem deelnemen aan een wandelzoektocht door het centrum. "Een eerbetoon aan de helden die precies honderd jaar geleden de laatste cavalerieslag in West-Europa uitvochten", zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). "Een zoektocht voor het hele gezin, met een apart klassement voor kinderen en volwassenen."





De brochure met de vragenlijst is te vinden in het gemeentehuis, de bibliotheek, sporthal Meos en zwembad. Info: www.maldegem.be. (JSA)