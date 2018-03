Wandeling voor veiligere buurt 15 maart 2018

Vanaf deze maand organiseert het buurtinformatienetwerk BIN Maldegem in iedere dorpskern van Maldegem éénmalige BIN-wandelingen op donderdagavond. De bedoeling is dat inwoners van de gemeente in groepjes van veertig mensen samen met een politieagent op stap gaan om onveilige situaties te herkennen in hun eigen woonomgeving. Op donderdag 15 maart is er een eerste wandeling in Kleit. Verzamelen om 19.30 uur op het Plein, op de splitsing van de Urselweg met de Kleitkalseide. Inschrijven: www.binmaldegem.be of telefonisch bij Marleen Braet op 0478/97.90.53. (JSA)