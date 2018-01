Vrouw (93) gered uit brandende woning 02u34 0

Een 93-jarige vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag door de politie gered uit een brandend gebouw in de Canadezenlaan in Adegem. Rond 2.25 uur ontstond een accidentele brand in de keuken en de vrouw bleef door het geluid van de rookmelder slapen.





De politie merkte bij aankomst in de Canadezenlaan meteen een hevige rookontwikkeling aan de achterkant van de bungalow. Een familielid van de 93-jarige bewoonster was al verwittigd door een alarmsysteem en liet de hulpdiensten ter plaatse komen. Die duwden een rolluik omhoog en betraden de slaapkamer, waar al heel wat rook hing. Ze wekten de vrouw en haalden haar uit de woning. De MUG-arts onderzocht de vrouw, waarna ze voor rookintoxicatie naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze verkeert niet in levensgevaar. Ook de politie-inspecteurs werden licht bevangen door de rook, maar zij moesten niet naar het ziekenhuis. "De vrouw is zeker aan erger ontsnapt", klinkt het bij haar buren. "Gelukkig heeft ze een goed alarmsysteem, maar zelfs dat is niet feilloos. Ze sliep er nog door."





De brandweer slaagde er snel in het vuur te bedwingen, maar de rook veroorzaakte grote schade in de keuken en de leefruimte. Ook de andere ruimtes in het huis werden getroffen door rookschade. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Intussen wordt de bewoonster opgevangen door haar familie. (WSG)