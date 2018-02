Vrachtwagens weg uit historisch dorp 28 februari 2018

02u52 0 Maldegem Een nieuw reglement zorgt ervoor dat er geen vrachtwagens meer mogen rijden door de dorpskern van Middelburg bij Maldegem.

Er wordt een tonnagebeperking van 5,5 ton ingevoerd, uitgezonderd voor plaatselijke bediening en landbouwverkeer. "We willen zo het sluipverkeer van zwaar vervoer inperken", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "Dat sluipverkeer is vooral afkomstig van het nabijgelegen industriegebied over de grens in Nederland. We hebben geprobeerd dat probleem intergemeentelijk aan te pakken in samenwerking met de gemeente Sluis. Omdat dit echt te lang aansleepte, nam de gemeenteraad eenzijdig de beslissing en zal de gemeente deze beslissing eerstdaags aan de gemeente Sluis overmaken."





In plaats van de aangewezen route via de N49 en de N410 te gebruiken, maakt het zwaar vervoer te vaak gebruik van een alternatieve route dwars door het centrum van Middelburg. Ook het gewoon verkeer moet zich aanpassen. "Hoewel meer dan de helft van de bestuurders zich aan de snelheid houdt in het centrum van Middelburg, blijft de zone 30 een aandachtspunt. De lokale wijkinspecteur in Middelburg zal daarom bestuurders blijven sensibiliseren over het belang van een aangepaste snelheid in de dorpskern", zegt de burgemeester nog. (JSA)