Voorverkoop Brico Cross gestart Joeri Seymortier

04 januari 2019

12u33 0 Maldegem Maldegem is gestart met de voorverkoop van de tickets voor de Brico Cross, die dit jaar gereden wordt op woensdag 6 februari.

De dertiende editie van de Parkcross wordt opnieuw gereden in en rond het Sint-Annapark, en maakt nu al voor het derde jaar op rij deel uit van de Brico Crossen. Er is nu al verzekerde deelname van Mathieu van der Poel, David van der Poel, Lars van der Haar, Wout van Aert, Tom Meeusen, Sanne Cant, Kim Van de Steene, Alice Arzuffi en Annemarie Worst.

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Mensen met een beperking en hun begeleider betalen 5 euro per persoon. Je kan ook kaarten kopen voor het Parkocross Café (75 euro) en voor het Parkcross Winterbuffet (175 euro).

Info: www.parkcrossmaldegem.be.