Voor het eerst in jaren: CD&V met 7.854 voorkeurstemmen klaar voor oppositierol Joeri Seymortier

07 januari 2019

08u34 0 Maldegem Voor het eerst in tientallen jaren moet de CD&V in Maldegem naar de oppositiebanken. De ploeg is er naar eigen zeggen klaar voor.

Op maandagavond 7 januari wordt de nieuwe gemeenteraad van Maldegem officieel geïnstalleerd. Open Vld, N-VA en Merlaan gaan besturen, en dus moet de CD&V naar de oppositie. In de gemeenteraad zullen Leandra Decuyper, Koenraad De Ceuninck, fractieleider Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke Gobeyn, Annelies Lammertyn en frontvrouw Valerie Taeldeman zetelen. In het Bijzonder Comité Sociale Dienst worden dat Petra Cauwels en Lut D’Hondt. “Samen zijn deze mensen goed voor 7.854 voorkeurstemmen, en daar zijn we dankbaar voor”, zegt Valerie Taeldeman. “Ook vanuit de oppositie zal onze ploeg veel dynamiek, positivisme en inhoud aan de dag leggen. Wij willen echt constructief oppositie voeren. Wat goed is voor de Maldegemnaar zal onze steun krijgen, en waar een andere aanpak aangewezen is zullen we dat eisen. We zullen al onze ervaring, dossierkennis en voorstellen aanwenden om onze mooie gemeente nog beter uit te bouwen.”

De raadsleden willen de spreekbuis van de bevolking blijven. Wie opmerkingen of suggesties heeft, kan die mailen naar info@maldegem.cdenv.be. De toekomstplannen van CD&V Maldegem worden voorgesteld op het nieuwjaarsontbijt van zondag 27 januari in Gasthof Saint-Marie.