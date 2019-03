Voor de liefhebbers: gemeenteraad Maldegem beluisteren vanuit je luie zetel Joeri Seymortier

04 maart 2019

15u47 0 Maldegem Voor wie niets te doen heeft op een kille winteravond: de geluidsopnames van de maandelijkse gemeenteraad in Maldegem zijn nu ook thuis te beluisteren.

De nieuwe bestuursploeg van Maldegem start met audio opnames van de maandelijkse gemeenteraad. Via de gemeentelijke website kan iedereen thuis dus luisteren naar wat de heren en dames politici elke maand te vertellen hebben. De opname vervangt meteen ook het uitgetikte verslag van de gemeenteraad. “Elke maand waren er twee personeelsleden twee volle dagen bezig met het uittikken van dat verslag. We besparen met deze audio opname dan ook bijna een volle werkweek aan manuren uit”, zegt schepen Peter Van Hecke (Open Vld).

Oppositiepartij CD&V is niet meteen fan. “De audio opname is echt niet gebruiksvriendelijk”, zegt Marten De Jaeger. “Wanneer je iets wil opzoeken, moeten je scrollen door de opname, en dat kan een tijdje duren. Niet alles wat hier verteld wordt is even interessant, dus veel gewone burgers zullen daar wellicht niet naar luisteren”, klinkt het nog.