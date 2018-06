Voetbal op scherm van 20 m² 07 juni 2018

02u32 0

VHMC Maldegem en enkele cafébazen zenden de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm op de Markt van Maldegem. "We hopen dat iedereen verkleed komt, want de best verklede supporter krijgt een verrassing", zegt Johan Ysebaert. "We maken er een volksfeest van met veel drank- en eetstandjes, en zetten dit jaar het alcoholvrij bier extra in de kijker. De Markt wordt aan drie zijden volledig afgesloten, zodat ouders zonder zorgen ook hun jongste kinderen kunnen laten genieten."





Wedstrijden zijn op maandag 18 juni om 17 uur, zaterdag 23 juni om 14 uur en donderdag 28 juni om 20 uur. (JSA)