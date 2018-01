Vluchtmisdrijf na vernielen omheining 02u30 0

In de Oostdreef in Maldegem heeft zaterdagnacht net na middernacht een bestuurder vluchtmisdrijf gepleegd. De bestuurder beschadigde een verkeersbord en de omheining van een woning. Er is een onderzoek gestart om de bestuurder te vinden. (DJG)