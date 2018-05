Vluchtmisdrijf na botsing tegen gevel 28 mei 2018

In de Karreweg in Maldegem heeft een bestuurder vluchtmisdrijf gepleegd nadat hij tegen een gevel gereden was. Daardoor lagen enkele bakstenen verspreid over het voetpad. De man nam de vlucht, een getuige noteerde de nummerplaat van het vluchtende voertuig. De man werd opgespoord en er werd een proces-verbaal opgesteld. (DJG)